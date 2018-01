Kaarel Nurmsalu: jube hea, et saab olümpial kolmele mehele kaasa elada

Endine suusahüppaja ja kahevõistleja Kaarel Nurmsalu, kes olümpiaülekannetes hüppevõistlusi kommenteerib, oli head uudist kuuldes õnnelik. «Jube hea, et saab kolmele mehele kaasa elada. Loodan, et kuttidel läheb väga hästi,» rõõmustas Nurmsalu, kes sai uudisest teada Postimehe ajakirjanikult.

Nõmme ja Maltsev pole tänavusel hooajal säravaid tulemusi näidanud, millegi hiilgavaga pole hakkama saanud ka Aigro, kuid Nurmsalu rõhutas, et suusahüppevõistlusel võib juhtuda absoluutselt kõike.

«Loodame, et nad on suutnud oma vormi ajastada. Seda on raske loota, aga tegelikult võib suusahüpetes kõik üle öö muutuda. Jääme imele lootma,» kommenteeris Nurmsalu.