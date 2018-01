Venelaste hirm: kas veel neli olümpiavõitjat jäetakse Pyeongchangist eemale?

Sotši dopingupattude tõttu pääsevad venelased Pyeongchangi vaid neutraalsete sportlastena ja peavad enne seda tõestama, et on puhtad. ROKi vastav komisjon kriipsutas venelaste esitatud 500-liikmelisest nimekirjast maha 111 nime, kelle seas on näiteks Venemaa talisporditähed Viktor An, Anton Šipulin ja Sergei Ustjugov.