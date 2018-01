Olümpiamasenduses Björndaleni pidi EMist loobuma

43-aastane Björndalen tunnistas, et olümpialt eemale jäämise pettumus on viimased kaks nädalat muutnud tema jaoks erakordselt raskeks. «See aeg on nõudnult minult rohkem kui kunagi varem, vaimselt ja füüsiliselt. On olnud päevi, kus on end raske liikuma saada,» sõnas 13-kordne olümpiamedalist. «Aku on veidi tühi ja ma ei ole suutnud treeningplaani järgida. Pean tunnistama, et juhtus palju ja sinna kulus energiat.»