Fotod: korealased ehitavad saja miljoni eest olümpiastaadioni, mida kasutatakse vaid neli korda

Ometigi just midagi sellist lõunakorealased Pyeongchangi olümpiamängude puhul teevad. Mängude ava- ja lõputseremoonia peetakse 35 000 inimest mahutaval staadionil, mille ehitamine läks väidetavalt maksma 88 miljonit eurot. Kui olümpia ja sellele järgnev paraolümpia läbi, võetakse viisnurga kujuline staadion jälle juppideks ja veetakse laiali – selle ainus ülesanne ongi võõrustada olümpia ja paraolümpia ava- ja lõputseremooniat ehk ühtekokku vaid nelja sündmust.

Teisalt tundub lõunakorealaste tegutsemine sootuks mõistlik, kui meenutada, mis on paljudest varasematest olümpiarajatistest tänaseks saanud. Selge see, et ühtegi teist 35 000 inimest kokku toovat sündmust Alpensia suusakuurordist kahe kilomeetri kaugusel Hoenggyes tulevikus vaevalt enam kunagi toimub – sestap ootaks ka staadionit tõenäoliselt ees tondilossiks muutumine.