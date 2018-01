Koondis paigas: EOK kinnitas Pyeongchangi sõitvate olümpialaste nimekirja

EOK täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondis Pyeongchangi taliolümpiamängudeks:

Murdmaasuusatamine : Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Marko Kilp, Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Tatjana Mannima, Anette Veerpalu

: Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Marko Kilp, Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Tatjana Mannima, Anette Veerpalu Laskesuusatamine : Kauri Kõiv, Roland Lessing, Kalev Ermits, Rene Zahkna, Johan Talihärm, Johanna Talihärm

: Kauri Kõiv, Roland Lessing, Kalev Ermits, Rene Zahkna, Johan Talihärm, Johanna Talihärm Kahevõistlus : Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa

: Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa Kiiruisutamine : Saskia Alusalu, Marten Liiv

: Saskia Alusalu, Marten Liiv Mäesuusatamine : Tormis Laine, Anna Lotta Jõgeva

: Tormis Laine, Anna Lotta Jõgeva Suusahüpped: Artti Aigro, Martti Nõmme, Kevin Maltsev

Olümpiadelegatsiooni kuuluv teenindav personal:

Murdmaasuusatamine : treener Anti Saarepuu, hooldespetsialistid Raul Seema, Meelis Aasla, Asko Saarepuu, füsioterapeut Kaire Leibak

: treener Anti Saarepuu, hooldespetsialistid Raul Seema, Meelis Aasla, Asko Saarepuu, füsioterapeut Kaire Leibak Laskesuusatamine : treenerid Ilkka Luttunen ja Indrek Tobreluts, hooldespetsialistid Kaarel Kuusik, Kalmer Tramm ja Eeri Vahtra, füsioterapeut Keio Kits

: treenerid Ilkka Luttunen ja Indrek Tobreluts, hooldespetsialistid Kaarel Kuusik, Kalmer Tramm ja Eeri Vahtra, füsioterapeut Keio Kits Kahevõistlus : treener Andrus Ilves, hooldespetsialistid Tarvi Kuus ja Rain Kuresoo, füsioterapeut Joosep Mooses

: treener Andrus Ilves, hooldespetsialistid Tarvi Kuus ja Rain Kuresoo, füsioterapeut Joosep Mooses Kiiruisutamine : treenerid Väino Treiman ja Tristan Loy

: treenerid Väino Treiman ja Tristan Loy Mäesuusatamine : treenerid Deyvid Oprja ja Oliver Hugo Nindl

: treenerid Deyvid Oprja ja Oliver Hugo Nindl Suusahüpped: treenerid Jaan Jüris ja Hillar Hein

Olümpiadelegatsiooni juhtkond:

Eesti olümpiadelegatsiooni juht (Chef de Mission) Martti Raju, delegatsiooni juhi abi Merle Kaljurand, pressiesindaja Aivo Normak, delegatsiooni arst Mihkel Mardna.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju hinnangul on Eesti olümpiakoondise suurus hetkeolusid arvestades optimaalne. «Kvalifikatsioonisõel oli tihe nagu alati ja spordialadele olümpiakohtade jaotamisel tuli ette nii positiivseid kui ka negatiivseid uudiseid. Näiteks laskesuusatajate ja kahevõistlejate kohtade kärped ei valmistanud just heameelt, samas suusahüppajate kaks lisakohta olid ilusad viimase hetke üllatused. Sportlaste arv tagas meile ka piisavalt abipersonali kohti, et saame olümpiamängudel tagada koondislastele sujuva toe ja teenindamise,» ütles Raju.

«Olümpiamängudel osalemisega seotud ettevalmistused on põhiosas lõpetatud. Edasine on suuresti seotud koondise logistika ja kohapealse eluolu korraldamisega. Ka Koreas kohapeal on vajalikud spordirajatised, olümpiaküla jm olulisem valmis ja ära testitud, seega nüüd ei ole muud kui jääda ootama mängude algust,» lisas Raju.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on peagi algav olümpiaaeg eriline. «Ees seisab maailma suurim spordipidu, mida on oodatud ja milleks valmistutud neli aastat. Eesti koondise 22 sportlasest on oma olümpiadebüüti tegemas suisa 13 sportlast. Meie koondis on noor ja täis tahet ületada iseennast ning pakkuda spordisõpradele meeldejäävaid sooritusi. Soovin olümpiapere poolt meie sportlastele jõudu, meelekindlust ja usku iseendasse ning oma võimetesse. Hoidke oma südames teadmist, et teid toetab ja teile elab kaasa terve Eesti!»

Pyeongchangis peetavatest XXIII taliolümpiamängudest saab Eesti sportlastele 15. taliolümpia. Iseseisva riigi koondisega osaleb Eesti taliolümpiamängudel kümnendat korda.

Eesti koondiste suurused varasematel olümpiamängudel: