Eestile lisandus olümpiakoht: Kärp sõidab Koreasse, teatemeeskond koos!

Suusahüpetes said eestlased viimasel hetkel ka kolmanda koha juurde. Suusahüppajate koondisesse on kinnitatud Artti Aigro , Martti Nõmme ja Kevin Maltsev .

Nagu võiski arvata, on seekordsel taliolümpial suurima koondislaste arvuga esindatud murdmaasuusatamine, kus meestel on viis olümpiakohta ja naistel kaks. Lõuna-Koreasse sõidavad võistlema Marko Kilp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Anette Veerpalu ning Tatjana Mannima. Kärbi lisandumine tähendab suure tõenäosusega, et Eesti lähetab rajale ka teatemeeskonna - neli meest oli küll ka enne koondises, kuid neist on Kilp puhas sprinter, kelle saatmine 10 km distantsile poleks olnud mõttekas.