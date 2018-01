Kommentaar

Andrus Ilves

isa ja treener

«Emotsioon on hea, kuna tegu on ikkagi MK-etapiga ja Kristjanil õnnestus edestada mitmeid maailma paremaid kahevõistlejaid. Hüpe oli hea ja kuigi murdmaarajal polnud ta parimas hoos, õnnestus suur grupp seljataga hoida. Peaaegu kõigi koondiste treenerid tulid pärast võistlust õnne soovima. Isegi FIS-i ametnikud eesotsas endise tipphüppaja Lasse Otteseniga surusid käe pihku. Muidugi tekitab selline asi hea tunde, aga nüüd tuleb mõelda juba homsele võistlusele.

Maailma tipp on täna väga tihe. Piisab, kui tuul või äratõuke ajastus on kehv, ja oled kohe hüppemäel 30 parema seast väljas. Vaid mõned üksikud tipud suudavad stabiilselt igas olukorras kaugele hüpata. Kristjan on leidnud nüüd enesekindluse ja usun, et kõik läheb ka homme hästi. Öeldakse, et seda minituuri on isegi keerulisem võita kui olümpiat, sest siin tuleb kolmel päeval järjest õnnestuda. Tähtsuselt ongi Seefeldi minituur olümpia järel teisel kohal.»