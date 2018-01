Kristjan Ilves homsest eliitvõistlusest: kartust mul pole, pigem ootan huviga

Esmalt hüppevoorust. Ilves näitas täna 102,5 meetri pikkust õhulendu, mis andis talle kaheksanda koha. Murdmaarajal tähendas see kaotust hüppevõistluse võitjale Akito Watabele minut ja 52 sekundit. «Hüpe oli väga okei. Ajastusega saab veidi norida, sest jäin hiljaks. Kahju sellest, et nii vähe tuule kompensatsiooni sain. Sealt läks viis punkti kaduma – aga see pole minu teha,» kommenteeris Ilves.

Homme ootab teda ees Seefeldi minituuri finaaletapp, kuhu pääseb peale vaid 30 sportlast. Ees ootab kaks hüppevooru ning 15 kilomeetri pikkune murdmaasõit. «Kindlasti loodan, et kaks hüpet tulevad hästi välja. 15 kilomeetrit on 15 kilomeetrit. Kui saan normaalsesse punti, siis pole hullu. Alguses võetakse seal kindlasti rahulikumalt. Ma usun, et midagi väga ulmelist need 15 kilomeetrit pole. Olen seda varem ka ikkagi sõitnud, kuigi mõned aastad tagasi. Kartust mul pole, pigem ootan huviga.»