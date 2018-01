Andrus Ilves: siin pole isegi midagi võrrelda - see oli Kristjani karjääri edukaim nädalavahetus

«See oli kahtlemata Kristjani senise karjääri edukaim nädalavahetus. Siin pole isegi midagi, millega võrrelda,» rõõmustas Kristjani treenerist isa Andrus Ilves pool tundi pärast võistluse lõppu Postimehega vesteldes. «Rõõmu teeb just see, et ta oli kõigil päevadel stabiilsel tasemel nii hüpetel kui suusarajal.»