Varust hüpetel ja suusarajal: «Hüpetel olen maksimumi lähedal. Eks natuke annab äratõuke ajastamise ja lennuosaga veel paremaks minna, aga 90-95% oma vormist suutsin sel nädalavahetusel realiseerida. Suusasõidus on varu palju rohkem, tean ja tunnen seda. Täna sõitsin väga kiire suusapundiga, kus oli muuhulgas Eero Hirvonen, esimesed 7,5 kilomeetrit koos, kuid seejärel lasin nad eest ära, sest vastasel juhul võinuks lõpus sein ette tulla ja ma kukkunuks täielikult ära. Ma pole veel kindlasti oma parimas sõiduvormis, aga kõik märgid näitavad, et olümpiaks peaksin olema.»

Vormikõvera äkilisest tõusust: «Määrav faktor on olnud tervis. Ma ei saa öelda, et ma oleks vahepeal siruli maas lebanud, aga novembris tekkis imelik köha, mis segas pikalt. Pärast Ruka võistlust lõi külmetushaigus täielikult rivist välja - vorm langes ja jõud kadus ära. Olen nüüd jaanuaris igal nädalavahetusel võistelnud ja vormi kogunud. Korralikult trenni polegi jõudnud võistluste ja reiside vahel teha, ent nii üldiselt suusavorm tulebki. Kuna käisin vahepeal juba täielikus augus ära, on väga oluline roll ka treeneritel olnud. Nemad on kogu hooaja jooksul minusse uskunud ja mind motiveerinud.»