Beatrice Peetsalu olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Miks pürgida tippu, kasutades abivahendeid, mille päevavalgele tulemisel võib kaotada kõik seni saavutatud auhinnalised kohad? Miks lasta taevasse teiste inimeste töö ja pühendumus, kui saaks mängida hoopis ausat mängu?

Doping on paljudele tippsportlastele kuradiks vasakul õlal, sest on teada, et selle aine manustamisel tuleb võit suure tõenäosusega koju. Võit toob tuntuse, raha ja seltskonna. Oleks ju perfektne, kui kõik kolm ühe päevaga sülle langeksid ning seda kõike tänu ühele abimehele, härra Dopingule. Elu suures häärberis, raha, mis ei mahu enam isegi pangakontole, ning seltskond, kes varem sulle erilist tähelepanu pole pööranud, on sellest hetkest sinu suurim fänniklubi.

Mis saab aga siis, kui ühel päeval tuleb minna dopinguproovi, ilma sellest ette teadmata? Tagasiteed ei ole ning keelatud ainet enam nii lihtsalt kehast välja ei saa. Kui proovi tulemus on positiivne, langeks senine sportlasekarjäär kokku nagu kaardimaja tuule käes. Olümpial saadud medalid konfiskeeritakse, määratakse võistluskeeld, halvimal juhul võib see olla eluaegne. Hetkeline kuulsus ja melu hakkavad vaikselt hääbuma.

Kui otsida süüdlast, siis tuleks vaid otsida lähim peegel ja vaadata sinna. Me kõik oleme oma õnne sepad ning kujundame õnne nii, nagu tunneme, et meile on parim.

Kui kellegi töö on sport, tema õnn on sport, tema elu on sport, siis tuleb võtta vastu otsused ning seistes valiku ees, tuleks valida ehk paremal õlal asetsev ingel. Tegutsedes enda soovidele vastavalt, säilitame ausad ja sõbralikud suhted ka võistluskaaslastega ning elame neile kaasa nende võidu puhul, mitte ei pööra pead ära, kui esikoha omanik pakub sõbralikku käepigistust, kinnitades, et ka teine ja kolmas koht on hinnaline.

Aastatepikkune töö ja vaev, sellega kaasnev pühendumus on protsess, mille läbib iga tippsportlane. On tõuse, on mõõnasid, kuid tuleb meeles pidada, et ebaõnnestumisi ON kõigil.

Ühe mõõna tõttu ei tohi lasta enesehinnangul langeda ning ühe tõusu tõttu seda taevasse kergitada. Mis aga meid enamasti mõjutab ja meile meelde jääb, kipub tavaliselt olema just halvem. Meile jääb meelde, kui hüppasime kaugust halvemini kui mõni konkurent, kui meie jooksutulemus ei olnud parem kui eelmise aasta oma ning kui valestardi tõttu saime disklahvi.

Tuleb meeles pidada, et me ei ole ainsad. Ka meie konkurendid teevad vigu, on saanud haiget ega ole suutnud tulemusi ületada. Kuid pühenduda ja näha vaeva, et olla üks hetk maailma parim, oleks ju võimas.