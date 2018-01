Venemaa invasportlastele tehtud erand ajas sakslased raevu

Venemaa invasportlased, kes tõestavad enda puhtust, saavad Pyeongchangis siiski osaleda, kuid seda neutraalse lipu all. Saksamaa Paraolümpiakomitee (DBS) arvates on Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee otsus arusaamatu.

«IPC otsus on meie arvates arusaamatu,» andis mõista Saksamaa Paraolümpiakomitee asepresident Karl Quade. «See on kahetsusväärne, et IPC on järjepidevast dopinguvastasest poliitikast kõrvale kaldunud.»