Nagu selgub, on kõik küsitletud mingil määral ise talialadega tegelenud. Ja teleri ees on muidugi kõik suusatamist jälginud. «Oi, kes siis Veerpalu, Mae ja Šmiguni sõite poleks vaadanud!» kõlab vastanute suust sisuliselt stamplausena. Nüüd, mil meil murdmaaradadel oma tippe enam pole, on eestlaste lemmiktalialaks kerkimas aga laskesuusatamine, mis pakub oluliselt rohkem ettearvamatust ja üllatusi.