Venemaa tippuisutaja loobus protesti märgiks olümpiale sõitmisest

Graf tõi eemalejäämise peapõhjusena ära just asjaolu, et Venemaal pole võimalik naiskonda välja panna.

«Mul on hea meel, et ROKi komisjon peab mind puhtaks sportlaseks, sest ma olengi seda, kuid samas olen kurb, et üle poole koondisest ei saanud olümpiakutset. Mul pole ka nende puhtuses vähimatki kahtlust,» teatas Graf uudisteagentuurile RIA Novosti. «Valmistusin pikalt just võistkondlikuks jälitussõiduks, lootes sealt Venemaale medali tuua.»