Jelena Välbe avaldas teooria, miks Venemaa parimaid sportlasi olümpiale ei lubata

«Minu peas on praegu segadus ning ma ei mõista, miks me peaksime olümpiale minema. Seda küünilist suhtumist Venemaasse pole võimalik Rahvusvahelise Olümpiakomiteele andestada. President Thomas Bach ütles mõnitavalt, et me peaksime olema rahul, et meilt üldse 169 sportlastki võistlema pääseb. Kahetsen, et olen sellel mehel kätt surunud ning temaga sama laua taga istunud,» ütles Välbe ning lisas, et saab samal ajal aru, kui tähtis sportlaste jaoks olümpia on.