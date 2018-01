Putin nimetas Rodtšenkovi idioodiks ning andis olümpiale mittepääsevatele sportlastele lubaduse

Eile teatas Rodtšenkov pikas intervjuus Rootsi SVT-le ja Saksa ARD-le, et president Putin oli teadlik Sotši olümpia ajal toiminud Venemaa dopinguprogrammist.

«Muidugi tulid käsud kõige kõrgemast tipust, presidendilt, sest ainult president saaks FSB-d nõnda konkreetseks ülesandeks rakendada,» kommenteeris venelane Sotši mängudel toimunule tagasi mõeldes.

«Ta teadis kõike! Sest käsuahel oli väga lihtne – mina allusin Nagornõhile, tema Mutkole, Mutko Putinile. Ja Putin tahtis kõigest teada. Putini suhtumine oli: ära varja oma probleeme, räägi nendest, räägi ähvardustest ja me teeme kõik, et need lahendada,» jätkas Rodtšenkov.

Putini sõnul ei tohiks aga seda juttu üldse tõsiselt võtta. «Neil on see idioot Rodtšenkov,» viitas Putin USA-le, kus Rodtšenkov tunnistajakaitse all elab. «Ta on sattunud pahuksisse seadustega, ta on üritanud enesetappu – kõik see viitab probleemidele. Kas selle mehe tunnistust saab üldse usaldada?»

Putini sõnul on Venemaa üks paljudest riikidest, kus on dopinguprobleeme, kuid millegipärast suunatakse kogu tähelepanu ebaproportsionaalselt nende peale. Ta tõi näite südameravimist meldooniumist, mis on alates 2016. aasta jaanuarist WADA keelatud ainete nimekirjas. Mäletatavasti said pärast 2016. aasta 1. jaanuari mitmed Venemaa sportlased meldooniumi kasutamise eest võistluskeelu. Neist kuulsaim oli tennisist Maria Šarapova.

«Meldoonium leiutati Nõukogude Liidus ning seda kasutasid Venemaa sportlased, kuid mitte läänemaailma sportlased. Seda ei peetud kunagi dopinguks ning see ka pole doping,» sõnas Putin.