Kannapööre Bjørndaleni saagas: Norra legend hakkab Valgevene treeneriks

Teatavasti esindab Valgevenet olümpial Bjørndaleni abikaasast laskesuusataja Darja Domratševa. Veel mõni nädal tagasi liikusid meedias spekulatsioonid, et Norra olümpiakoondisest välja jäänud Bjørndalen võib hakata Valgevene laskesuusatreeneriks.

Domratševa lükkas siis need jutud aga ümber. «Mul on juba treener ning ma ei vaheta oma plaane lihtsalt sellepärast, et minu abikaasa ei pääsenud olümpiakoondisesse,» ütles ta.