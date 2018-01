Rõõmusõnum Pyeongchangist: eestlased alles sätivad end teele, aga tähtsaim tavaar on kenasti kohal

See tähendab, et Raju on kätte saanud eestlaste toad olümpiakülas ning pannud meie sportlastele ja nende abipersonalile mõeldud autodele peale õiged parkimiskleebised. «Kõige olulisem kohustus on see, et varustus kohale jõuaks. Kõik muu on praegu sellega võrreldes tilu-lilu,» selgitas Raju Postimehele oma ülesandeid. «Varustus on praegu kas Soulis või juba teel, aga Lõuna-Koreas igal juhul. Kui tolli kinni ei jää, on kõik korras.»