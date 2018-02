Vaikus enne tormi: tühi lennujaam ja olümpiaküla

«Gangneungis, kus ma täna (kolmapäeval - toim) käisin, olid vist 15-korruselised majad. Kolm või neli magamistuba, selle peale kaks vetsu-vannituba ja köögist tehtud elutuba – kogu lugu. Jumala okei seis,» kirjeldas eluolusid Eesti Olümpiadelegatsiooni juht Martti Raju. «Standard on ju ette antud. Kui väga vaja pole, siis keegi üle standardi ei tee. Aga täiesti normaalne olümpiaküla, nagu ikka. Majad on suured tornid, mis on selle eesmärgiga ehitatud, et neist pärast saavadki suured korterelamud.»