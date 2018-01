Putin näeb olümpiakaristuses taas vandenõu

Putin rääkis just Venemaa olümpiasportlastega, mitte riikliku olümpiakoondisega, sest Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsusega on Venemaa alaliidu liikmesus peatatud ning 169 stardiloa saanud sportlast peavad Pyeongchangi olümpiamängudel võistlema olümpialipu all. Kuigi ametlikult on tegu karistusega Sotši olümpiamängudel avastatud massiliste dopingupettuse eest, näeb riigi president selles Venemaale vaenulike jõudude vandenõu.