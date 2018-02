Venemaa sai ROKi vastu hävitava võidu

ROKi täitevkomitee 5. detsembri otsus:

- peatada Venemaa Olümpiakomitee õigus osaleda olümpiaelus.

- Venemaa sportlased kutsutakse Pyeongchangi taliolümpiamängudele osalema järgides rangeid tingimusi. Sportlased võistlevad tiitli «olümpiasportlased Venemaalt» (Olympic Athlete from Russia) all. Nende dressil on kirjas just kiri ja nad võistlevad olümpialipu all. Kõigil tseremooniatel kuulub vajadusel esitamisele olümpiahümn.

- mitte akrediteerida mitte ainsatki Venemaa spordiministeeriumi ametnikku Pyeongchangi taliolümpiamängudele.

- määrata endisele Venemaa spordiministrile Vitali Mutkole ja tema asetäitjale Juri Nagornõhhile eluaegne olümpiamängudel osalemise keeld.

- eemaldada Sotši taliolümpiamängude orgkomitee tegevjuht Dmitri Tšetnõšenko 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude ettevalmistuskomisjoni koosseisust.

- peatada Venemaa Olümpiakomitee presidendi Aleksander Žukovi liikmelisus ROK-is, sest see tuleneb tema ametist.

- ROK jätab endale õiguse võtta edaspidi kasutusele asjakohaseks peetavaid meetmeid kõigi juhtunuga seotud isikute suhtes.

- Venemaa Olümpiakomitee peab hüvitama ROK-ile uurimiste käigus tehtud kulud ning panustama sõltumatu dopingutestide organisatsiooni asutamisse, et kasvaks antidopingusüsteemi ülemaailmne võimekus ja usaldus, kogusummaks 15 miljonit USA dollarit.

- ROK võib Venemaale määratud olümpiaelus osalemise keelu osaliselt või lõplikult peatada Pyeongchangi taliolümpiamängude lõputseremoonia algushetkest. Selle eelduseks on ROKi otsuste täielik austamine ja rakendamine Venemaa Olümpiakomitee poolt. Samuti sealt olümpiamängudele kutsutud sportlaste ja ametnike poolt.

- ROK avaldab täpsed juhised, kuidas nimetatud otsused tuleb ellu viia.