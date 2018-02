Vene spordiminister: ROK peab sportlased Pyeongchangis tingimusteta starti lubama

ROKi otsusel mitte ainult ei tühistatud 43 sportlase tulemused, kelle Sotši OMil antud dopinguproovidest leiti manipuleerimise jälgi, vaid kõik atleedid said ka eluaegse olümpiamängudel osalemise keelu. CASi otsusega tühistati 28 sportlase osas kõik nimetatud sanktsioonid. Et Pyeongchangi mängud on aga ukse ees, vajaksid need sportlased nüüd startimiseks ROKi eriluba.