Venelased rõõmustavad spordikohtu otsuse üle: täna on meil suur pidu

Venemaa olümpiakomitee president Aleksander Zhukov pidas CAS-i otsust ausaks. «Algusest peale olime kindlad, et meie sportlased on puhtad. Kohus otsustas meie kasuks ning kinnitas, et tegu on süütute atleetidega,» vahendab TASS mehe sõnu.

«Nad on õnnelikud, et said väljateenitud medalid tagasi, tulemused taastati ja süüdistused visati kohtust välja. Nüüd aga peame siiski tervet situatsiooni ja kohtu otsust analüüsima.»

Aleksander Legkov oli üks sportlane, kes sai CAS-i otsusega tagasi Sotšis 50 km vabatehnika ühisstardis võidetud kulla. Tema treener Marcus Krameri sõnul on olümpiavõitja ilmselt maailma õnnelikuim inimene.

«Olen meeste üle väga õnnelik, täna on suurepärane päev. Täna on meil suur pidu,» vahendas TASS treeneri sõnu. «Legkovil algab nüüd nagu teine elu ning kuigi temal ja teistel sportlastel pole Pyeongchangi kutseid, siis loodetavasti Venemaa Olümpiakomitee need muretseb.»

Venemaa spordimister Pavel Kolobkov, et CAS-i otsuse löödi õiglus jalule. «Meil on hea meel, et õiglus võitis. CAS-i kolleegid mõistsid, et sportlased on sütud ning tühistasid ROK-i otsuse,» vahendab RIA Novosti ametniku sõnu.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles kohalikele ajakirjanikele, et valitsus on CAS-i otsusega väga rahul. «Oleme mitu korda öelnud, et jätkame enda sportlaste toetust ja nende õigluse nimel võitlemist igal võimalikul moel kõikides võimalikes kohtades.