ROKi vastulöök venelastele: karistusest pääsemine ei tähenda veel, et olete olümpiale oodatud

ROKi hinnangul tõestas CASi otsus, millega jäeti jõusse karistus 11 sportlasele, kelle dopinguproovide juures tuvastati manipuleerimise jälgi, et Sotši olümpiamängudel toimus süstemaatiline dopinguproovide väljavahetamine. Samas väljendati pahameelt, et seda tõestust ei võetud arvesse ülejäänud 28 sportlase kaasuses.

Kohtuotsusega karistusest pääsenud sportlased ei pääse aga vaatamata sellele starti Pyeongchangi olümpiamängudel. Et Venemaa Olümpiakomitee liikmelisus ROKis on peatatud, peab ROK saatma sportlastele individuaalsed kutsed ning sellist plaani neil pole.

«CASi otsus ei tähenda, et nimetatud 28 sekka kuulunud sportlased saavad mängudele kutse. Sanktsioonidest pääsemine ei anna automaatselt kutsutuks saamise au. Selles kontekstis on ka oluline märkida, et CASi peasekretär sõnas pressikonverentsil, et CASi otsus «ei tähenda, et need 28 sportlast tunnistati süütuks.»»