Venemaa koondise määrdemees Välbe: pidev lollitamine on muutnud juba immuunseks

«Mina olen lihtne kottitassija, aga sportlased on pool elu ühe eesmärgi nimel ohverdanud. Ja nüüd lollitatakse: homme saad starti, ülehomme võib-olla ei saa. Iga vähegi kainelt mõtlev inimene saab ju aru, et toimuv on täisporno!» prahvatas Välbe Postimehega kõneldes. «Samas on see kestnud juba nii kaua, et on muututud suhteliselt immuunseks. Keegi ei pane enam väga tähelegi. Ollakse kõigeks valmis. On pohhui, nagu öeldakse.»

Ta jätkas: «Võtame näiteks Maksim Võlegžanini. Enne eelmise aasta Tour de Skid sai ta võistluskeelu. Siis lasti vabaks. Sai osaleda paaril MK-etapil ja pandi taas keeld peale. Seejärel määrati eluaegne. Nüüd teatati, et kõik oli siiski õige. No kuulge…»

Kogenud suusahooldaja sõnul on suur osa karistust kandvatest Venemaa sportlastest endiselt usinalt edasi harjutanud. «Lootuses siiski olümpiale pääseda on nad treeninud täpselt sama programmi järgi, mis teised, ainult MK-etappidel pole saanud osaleda,» märkis Välbe.

Erandi moodustavat Aleksandr Legkov, kelle Sotši olümpiavõit tänase rahvusvahelise spordikohtu otsusega ennistati. «Ütlen ausalt: ma ei tea täpselt, mida ta on viimasel ajal teinud. Igatahes näha pole teda kuskil olnud. Võin sellest järeldada, et ta tegi tippspordiga sisuliselt lõpparve ja et talle oli olulisem õigluse võit ehk Sotši kulla säilitamine kui Pyeongchangis starti pääsemine. Aga rõhutan: see on puhtalt minu isiklik arvamus.»