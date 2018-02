Kommentaar: Šmigun-Vähi ja venelased - plekid pidukuues ROKi revääril

Otsuse teine pool jättis 11 sportlast süüdi ja kaotsi läksid kaks bobisõidu kuldmedalit, aga sellest Venemaal keegi eriti ei rääkinud. Tähtsam oli võit ja taaskerkimine Sotši medalitabeli tippu.

Sisuliselt oli CASi otsus maksahaak Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), kes oli veendunud, et kui FSB manipuleeris sportlase dopinguproovidega, siis pidi atleet olema süüdi keelatud ainete tarvitamises. CAS lähtus aga ilmselt süütuse presumptsioonist – motiveeritud otsuse teksti veel saadaval pole, kuid lühikokkuvõttest lähtub, et 28 sportlase kaasuses polnud piisavaid tõendeid väitmaks, et nemad olid dopingureeglite rikkumises süüdi.

ROK vahutas otsusele mõnuga vastu – hoop dopinguvastasele võitlusele, tegelikult pole need puhtad sportlased, olümpiale neid ei oodata … Karm vastulöök oli mõistetav, sest lõpuks ometi said olümpiajuhid välja elada frustratsiooni, mis neil ilmselt juba neli aastat sees pulbitsenud.

Sest kuigi CASi otsus lõi eile laineid üle maailma, on see juba teine ülisuur dopingukaotus, mille ROK viimase kahe kuu jooksul pidanud alla neelama. Ärme unusta, et 13. detsembril avaldas ROK, kahtlemata vastumeelselt, pressiteate, et 2006. aasta Torino olümpiamängude proovide järeltestimisele ei järgnenud ühtegi positiivset dopingujuhtumit.

Kui tegu oleks võistlusega, võiks öelda, et Kristina Šmigun-Vähi tegi venelastele ära – tema dopinguasja tulemus oli, et kõik Torino asjad kuulutati lõppenuks, aga nüüd jäi CASis kuni kolmandik Vene sportlastest ikka süüdi. Aga kuna eestlanna kaasuses vaieldi inimõiguste rikkumise üle ja otsus pole avalik, ei saanud ROK vihast vahutada. Venelased saavad nüüd see-eest topelt.

Tegelikkuses on asi naljast aga kaugel – Rahvusvaheline Olümpiakomitee, mis peaks olema maailma aatelisim spordiorganisatsioon, on saanud loetud kuude jooksul kaks korda vastu näppe, sest on liiga kergekäeliselt sportlasi karistamas. Kohtute sõnum on selge: süü peab olema tõestatud, mitte aimatud ja individuaalsed õigused on ülemad kollektiivsest karistamisest.