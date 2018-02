Venemaa ja ROKi sõda võttis järsu pöörde

«Keegi ju ei tea, mis olümpia alguseks saab. Täna on üks otsus, homme teine,» pahandab Välbe. «Mina olen lihtne kotitassija, aga sportlased on pool elu ühe eesmärgi nimel ohverdanud. Ja nüüd lollitakse neid pidevalt.»

Eile pöörati saagas «ROK vs. Venemaa» uus lehekülg. Rahvusvaheline spordikohus (CAS) teatas, et kuna tõendid dopingureeglite rikkumisest puuduvad, on 28 Venemaa sportlase eluaegne olümpiakeeld tühistatud ja nende tulemused 2014. aasta Sotši talimängudel ennistatud.