Murdmaasuusatamine on Norra rahvussport. Hiljutisest Ipsose uuringust selgus, et just Marit Bjørgen ja Johannes Høsflot Klæbo on nende olümpiadelegatsiooni suurimad tähed. Nii ajaski mainekas väljaanne New York Times norralased närvi, kui avaldas artikli, milles nimetati murdmaasuusatamist kõige igavamaks taliolümpiaalaks.