Venemaa suusatäht: oma lipu all läheksin olümpiale, neutraalsena mitte iialgi

«Otsustasin mängudest loobuda seetõttu, et Venemaalt võeti õigus oma lipu all võistelda,» selgitas Krjukov. «Neutraalse lipu all pole ma valmis osalema. Kui oleks Venemaa trikoloor, siis muidugi sõidaksin Lõuna-Koreasse. Ja muidugi peaksin esmalt kutse saama.»

ROK on juba teatanud, et ehkki CASi otsusega taastati enamiku uurimise all olnud venelaste tulemused Sotši mängudel – Krjukov sai seal paarissprindis hõbemedali – ja tühistati nende eluaegne olümpiakeeld, ei tähenda see, et nad saaksid kutse Pyeongchangi mängudele. «Tegu on puhtalt minu isikliku arvamusega, isamaalise käitumisega. Aga on muidugi tore, et leidub nõustujaid,» lisas Krjukov.