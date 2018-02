Olümpiavõitja andis mõista, mida ta ROKi ettekirjutistest arvab

Krjukov pole sel hooajal oma hiilgeaegade tulemusi näidanud ning on kaasa teinud vaid ühel sprindil, kui sa Lillehammeris 42. koha. Kui ta oleks aga Pyeongchangi kvalifitseerunud, poleks ta sinna võistlema läinud. Miks?

Ühtlasi andis Krjukov mõista, et ta ei kavatse olümpiamänge jälgida. «Minu jaoks pole need õiged olümpiamängud. Küll aga olen väga motiveeritud, et alistada Koreas olümpiavõitjateks kroonitavad sportlased.»