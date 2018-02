Ilves on olümpia eel hoogu sattunud - taas karjääri parim tulemus!

10-kilomeetrise murdmaasõiduga lasi eestlane endast mööda veel kaks sportlast – 52 sekundit hiljem startinud Jan Schmidi ning 36 sekundit kaotanud Manuel Faissti. Kokkuvõttes lõpetas eestlane aga siiski neljanda kohaga, mis on tema karjääri parimaks kohaks MK-sarjas. Püüdmatuks jäänud Watabele kogunes kaotust +2.14,0.

Oluline on siiski märkida, et suur osa maailma paremikust on olümpiaettevalmistust silmas pidades Jaapanis võistlemisest otsustanud loobuda. Ilvese ees lõpetanud kolmik koosnebki kõige nimekamatest starti tulnud sportlastest.