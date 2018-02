Kohtuvõidu saanud venelased võivad Pyeongchangis starti pääseda

«28 kaasuses sportlase apellatsioon rahuldati. Neist 13 on aktiivsed sportlased ja kaks nüüdseks hakanud treeneriks ehk me räägime praegu (Pyeongchangi mängudele pääsemise kontekstis – toim) 15 inimesest,» selgitas Adams. «Need 15 nime antakse üle kutsete eest vastutavale paneelile, mida juhib endine Prantsusmaa spordiminister Valerie Fourneyron ja nad vaatavad need taotlused CASi otsuse valguses uuesti läbi. Kuna meil pole jätkuvalt motiveeritud otsust, on teemat raske pikemalt kommenteerida.»