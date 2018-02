Munasegadus: tõlkemootor õnnistas olümpiakülla jõudnud norralasi soovimatu kingitusega

Nimelt anti korraldajatele lihtne tellimus: palun varuda delegatsiooni tarvis 1500 kanamuna. Norralased jõudsid kohale ja peagi antigi teada, et munad on kohal. Edasi läks lugu aga imelikumaks, nagu kirjeldas TV2 Sportenile üks koondise kokkadest, Ståle Johansen.

«Maja ette sõitis suur veok ja mehed hakkasid munareste sisse tassima. Muudkui tassisid ja tassisid, lõppu ei tulnudki,» rääkis Johansen muigvelsui. Norralased, kellele tundus, et palutud 1500 munast on asi väga-väga kaugel, läksid asja uurima. Selgus lihtne tõde: tellimuse eest vastutav asjapulk oli teinud klassikalise «algaja vea» ehk kasutanud kaugete külaliste soovide mõistmiseks interneti tõlkemootorit. Paraku teatas see talle, et vaja on varuda 15 000 kanamuna...