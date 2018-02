Esmakordselt MK-sarjas poodiumile jõudnud Kristjan Ilves: igati äge!

Ta lisas: «Määrdemehed said suusa hästi libisema. Tänasest päevast võtsin maksimumi, sest pidin üksi päris kõva tuulega sõitma ja endaga võitlema. Pundi-efekti seekord polnud, muidu oleks distantsi oluliselt kiiremini läbinud.»

Täna teise ning reedesel võistlusel neljanda koha saanud Ilves tunnistas, et mitmed konkurendid jätsid Jaapani MK-etapi vahele, ent kaks maailma tippu – Watabe ja Schmid – olid kohal. Ilves sellest suurt numbrit ei teinud ning lisas, et hooaja parim mees ehk Watabe sai alistatud.

«Praegu on tähtis paar päeva puhata ja end tagasi hoida, et olümpiale värskelt peale minna. Vorm on karjääri parim ning olen valmis olümpial võistlema,» sõnas Ilves enesekindlalt.