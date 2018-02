Artiklid põhinevad anonüümse vilepuhuja poolt ajakirjandusväljaannetele edastatud andmebaasil, mis koondab andmeid aastatel 2001-2010 ligi 2000-lt murdmaasuusatajatelt võetud enam kui 10 000 vereproovi kohta. Nende kohaselt on alates 2001. aastast iga kolmas olümpia- ja MM-medal, sealhulgas 91 kulda, võidetud kahtlaste verenäitudega sportlase poolt.

Sunday Timesi teatel on sajad suusatajad vaatamata ebanormaalsetele verenäitudele pääsenud karistustest isegi juhul, kui tõenäosus säärase näidu loomulikuks esinemiseks on vähem kui üks miljonist. Kohati olevat suusatajate veri olnud sedavõrd paks, et mõistlik oleks olnud siirduda haiglasse, mitte võistlusrajale.