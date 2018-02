Kristjan Ilves

Küll on Allar aeg-ajalt meedia vahendusel su arengu kohta arvamust avaldanud. Kas sind huvitavad taolised seisukohavõtud?

Kui su enda ala kunagine absoluutne tipp, pealegi rahvuskaaslane, midagi arvab, on see mõistagi oluline. Allar on tänu oma kogemustele ja teadmistele kahtlemata autoriteet, isegi kui ta enam nii tihedalt kahevõistlusega kokku ei puutu.

Sina oled Agoga sarnase profiiliga kahevõistleja – hea hüppaja, suusarajal tuleb aga pigem kannatada. Juhus? Või mitte?

Küllap ikka juhus. Neid asju ei määra sünnikoht, vaid see, kas oled loodud plahvatuslikuks või vastupidavaks sportlaseks. Minu jaoks on kahevõistlus täiesti absurdne ala: sul peavad olema korraga suusahüppaja ja suusataja omadused, mis on ju täiesti erinevad. 10 kilomeetrit pole küll võrreldav 50-ga, kuid vastupidavusel lasub ometi meeletu tähtsus. Et need kaks kokku saada, on looduse poolt antul väga oluline kaal.

Kes sinu kaasaegsetest on kõige andekam kahevõistleja?

Ega seal muud olegi, kui et tuleb vaadata protokolli. Kes kõrgeimas tipus püsivad, need ongi.

Pyeongchangi taliolümpia on Kristjan Ilvese jaoks teine. 2014. aastal naasis ta 17-aastasena Sotšist 34. ja 41. kohaga. FOTO: Liis Treimann

Kui mõtled päris reaalselt: võimaldavad su eeldused jõuda kah sinna, absoluutsesse tippu?

Kui ma seda ei usuks või võimatuks peaks, jätaksin asja pooleli. Oskan 20. kohast rõõmu tunda, kuni see on loomuliku arengu osa. Aga kui olen ühel päeval 25-aastane (praegu on ta 21 – toim) ja tiksun ikka samas kandis, küsin kindlasti endalt: miks ma üldse siin olen? Olen väga selgelt selgeks mõelnud, et teen sporti kahel põhjusel: kuna see mulle nii väga meeldib ja sellepärast, et olla tipus, saavutada ja võita midagi. Niisama kaasa lohisemine ega keskpärasus pole mulle.

Aga ikkagi need eeldused…

… jaa. Hüppemäel kuulun heal päeval juba nüüd maailma paremikku. Vahel on seda õnnestunud ka tõestada. Suusasõiduga on nii: tean, et ma ei saa iial parimaks, aga kui olen täiesti välja arenenud, siis umbes 15. meheks on kõik võimalused küündida. Näiteks Erik Frenzelile on piisanud isegi veel kehvematest sõiduaegadest, et olla parim.

Üüratu vahe igas mõttes, kas alustad sõitu eest või näiteks 20. kohalt. Ühel juhul saad jõukohases tempos alustada, teisel pead koos kõige rajumate suusavendadega algusest peale koos uhama. Maha ei saa jääda, pead proovima. Olen kogenud, et sõidan esimese variandi korral minuti kiiremini, kuigi vorm on sama. Ehk et mul ongi kõige tähtsam end stabiilselt etteotsa hüpata.

Kas sa oled inimtüübina piisavalt nahaalne, et suusasõidu karmides mängudes – kus koos suured grupid ja vend venna ei tunne – end kehtestada?