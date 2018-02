ROKi president siunas venelased õigeks mõistnud CASi

«Otsus on pettumustvalmistav, üllatav, me poleks seda kunagi oodanud,» sõnas Bach. «Meile öeldi, et täpsustus tuleb alles veebruari lõpus, mis on äärmiselt rahuldamatu olukord. Otsuse valguses pole ROKi täitevkomitee CASi lähenemisega üldsegi rahul.»