Ilves olümpia eel absoluutses tipus

Mõistagi annab 21-aastane kahevõistleja endalegi aru, et nädalavahetusel Jaapanis Hakubas MK-etapil saadud teine ja neljas koht sündisid võistlusel, kuhu paljud maailma tipud olümpia eel ei rännanud. TOP20 meestest olid peale Ilvese kohal neli paremat kahevõistlejat. Ometi sai vahepeal kõikuma löönud enesekindlus kümme päeva enne olümpiamängude avavõistlust võimsa tõuke ning Ilves kinnitust, et vorm on paljulubav.