Joosep Susi: kas ja kuidas sobitub olümpia kaasaega?

Paljude mööndustega võiks väita, et kõige olulisemad murepesad on kirjanike jaoks kliimasoojenemine (kus kurat peaksid talimängud toimuma, kui lund enam pole?); geenimutatsioonid (kuidas suuta armastada rahvusvahelist staari nimega X4-T34G ja kas lõpuks näeme oma silmaga «perfektset sportlast»?) ja transsooliste sportlaste osalemisest tekkivad küsimused (kas soopõhised klassid kaovad või tuleb neid juurde?).

Viimased kaks on muidugi eetiliselt komplitseeritud teemad. Viimase puhul oli tõukeks ROKi 2015. aasta lõpus langetatud otsus nõuda sugu vahetanud sportlastelt üksnes aastapikkust hormoonravi.

Arvestades, et n-ö sünteetilise inimese tootmine ei tarvitsegi väga kauge tulevik olla, siis mine tea, ehk on igasuguste korruptsioonijuhtumite asemel mõnekümne aasta pärast peamised skandaalid seotud justament nende kategooriatega.

Meenub 1960. aastate suusalegendi kolmekordse olümpiavõitja Eero Mäntyranta juhtum: geneetilise testi käigus ilmnes, et geenimutatsiooni tagajärjel tootis soomlase keha võrreldes n-ö tavainimesega 65 protsenti rohkem punaseid vereliblesid. Mäntyranta ise pidas edu ainsaks põhjuseks muidugi visa tööd ja pühendumust.

Olgu öeldud, et visioone oli ka positiivsemaid. Nii näiteks võivad tulevikumängud olla musternäide kõige keskkonnasõbralikumast sündmusest, mille jaoks ei ehitata ühtegi uut hoonet ja kasutatakse vaid taaskasutatavaid esemeid. Ja veel. Olgu see tulevik milline tahes, rahvusvahelise koostöö viljaka pinnase ja võimaliku dialoogiplatvormina jääb olümpialiikumine ulmekirjanike nägemuses püsima. (Muidugi juhul, kui see ära ei kao, lisaksin omalt poolt.)

23. taliolümpiamängud toimuvad 9.-25. veebruarini Pyeongchangis, Lõuna-Koreas. FOTO: LEE JIN-MAN/AP/SCANPIX

4. 2022. aasta taliolümpiamängude korraldusõigusele kandideerinud üheksast linnast jäi eeskätt tulenevalt elanike vastuseisust lõppeks alles vaid kaks – Almatõ ja Peking. Krakowis oli vastu enam kui kaks kolmandikku, Münchenis üle 60 protsendi elanikest. Loobusid ka Stockholm, Davos ja Oslo. Nagu näha, isegi kõige spordilembesemate piirkondade elanikud suhtuvad mängude korraldamise mõistlikkusesse tugeva skeptilisusega.

Oxfordi ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et mängude maksumus on pärast 2010. aastat tõusnud enam kui viis korda. Sotši ja 16 või 25 või 50 miljardit on muidugi lihtsalt röögatu provokatsioon. Aga eks ole suurvõistluste korraldamine viimasel ajal kujunenud jõukate mittedemokraatlike riikide maine ja prestiižiprojektiks nii ehk nii.

Sestap on üha populaarsemaks saamas alaliste olümpiavõõrustajate idee. Talimängud toimuksid alati näiteks Oslos. Või toimuvad seal iga nelja aasta tagant põhja suusaalade olümpiavõistlused, samas kui laskesuusatamine viiakse samal ajal läbi Saksamaal. Ega häid variante ei paista just üleliia palju olevat. Ehk näkkab ja Eesti saab koos lõunanaabritega 2032. aastal näiteks postitantsu eelvõistlused!

5. ROKi valmidus hüljata traditsiooniline sisu on paljuski mõistetav. Meelelahutuslikke alternatiive on ka spordiväljal tekkinud olümpiale lõpmatult palju. Enam ei küünita inimesed mitte olümpia poole, vaid vastuoksa, oodatakse, et olümpia veenaks end vaatama. Olümpiamängude kui sündmuse autonoomsus spordiväljal on purustatud, keskmesse on tõusnud hoopis alad, mis seostuvad pidevalt (mitte üksnes kord kahe või nelja aasta tagant) ja tugevalt vaatajate identiteediga, perekonna, kogukonna või rahvuse traditsioonidega, mälu ja kultuurilooga. Käed taskus ja mokk töllakil passides on nende spordialadega keeruline konkureerida.

Sattusin hiljuti kuulama ameerika filosoofi Simon Critchley loengut jalgpallist. Põnevas analüüsis jõuab ta muuhulgas arusaamale, et jalgpalli – mis oma vormilt on sotsialism ja materjalilt räpane raha, mõneti nagu olümpialiikuminegi – eesmärgiks on alati mäng ise, mis on esmajoones suunatud publikule. Jalgpalli fenomen avaneb alles siis, kui mängija enam ei mõtle (iseendale).

Olümpia murekoht on just sportlaste kesksus. Alad, milles võisteldakse, ei kanna eri ühiskonnagruppide identiteeti, alad ei ole suunatud mitte publikule, vaid sportlaste sooritusele.

Seega: proovitakse turustada midagi, mille sisu ei kipu meelelahutuslikku kommertsruumi sobituma. Kui kibestunud hoiakut veelgi võimendada, võiks ju väita, et olümpia on kaasajaga sedavõrd hästi kohanenud, et midagi head sealt küll tulnud ei ole. Ääremärkus: kultuursetel inimestel on ikka olnud kombeks vahel muuseume väisata.

Olgu, olgu. Tegelikult on algavad mängud ikkagi traditsiooniline olümpia traditsiooniliste aladega, kus saame rahuldada oma iha nautida atleetide imetlemist ja kinnistada rahvuslikku ühtsustunnet. Therese Johaug rajale kahjuks ei pääse. Õnneks annab väljamõeldud sõber kirja lõpetuseks suurepärase soovituse:

«Tead, vaatasin siin intervjuud laskesuusataja Dorothe Wiereriga. Hm. Dorothea. Jumala kingitus arvatavasti. Etümoloogia poolest. Ma olen vist armunud…»

Artikkel ilmus 2. veebruari Postimehe olümpiaajakirjas «Pyeongchang 2018».