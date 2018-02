Roland Lessingu neli olümpiat - Bon Jovi, Monaco prints ja lipukandmine avatseremoonial

Sotši 2014 (tulemused: 10 km sprindi 66. ja teatesõidu 17. koht). «Sotši olümpiamängud olid korraldusliku poole pealt meeletult suured. Raha lõhna oli igal pool tunda, isegi maapind oli kohati roheliseks värvitud, et see tunduks muruna. Kui Vancouver oli võistluspaigana mitte oluliselt suurem kui Haanja, siis Sotši kolossaalne. Isegi võistluskeskuse hooned olid klaasist.

Meeskond oli Sotšis viieliikmeline ning olime varem kokku leppinud: kes esimeses sõidus viimaseks jääb, see distantsisõidus peale ei pääse. Mina jäin seal viimaseks. Mees oma sõnu ei söö. See oli kindlasti minu kõige kehvem olümpia. Teatesõidus ei jõudnud me finišissegi.

Olin sel hetkel tegelikult sportlaskarjääri lõpetamas. Oli kehv hooaeg ning tegin sellele otsa veel kehvema olümpia. Ei näinud põhjust, miks sporti edasi teha. Kevadel hakkasin aga mõtlema, et ei ole võimalik lõpetada nii kehvasti midagi, millele olen terve oma elu pühendanud. Praegu on mul väga hea meel, et Sotši järel karjääri ei lõpetanud. Need vahepealsed neli aastat ongi võib-olla kõige rohkem emotsioone pakkunud, sest koondisesse tulid noored tegijad, kellega on huvitav.»