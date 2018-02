2016. aasta novembris omandas AS Eesti Meedia 2018. aasta Pyeongchangi tali- ja 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängude tele- ja internetiülekannete õigused, mis oli Eesti kontekstis ainulaadne samm, sest seni on olümpiamänge alati näidanud rahvusringhääling. Järgmisel päeval pärast lepingu sõlmimist algas töö kvaliteetsete ülekannete nimel, meenutab Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer.

«Nii-öelda ettevalmistusperioodi pikkuseks oli aasta ja kolm kuud. Oleme rahulikult oma tiimi kasvatanud ja koostööd organiseerinud. Võrreldes ERRiga, kus varem töötasin, on Eesti Meedia olümpiaprojekt minu jaoks põnevam, sest erinevaid osapooli on rohkem. Teleülekannetele pakub toekat ja sisukat tuge Postimees oma paber- ja veebiväljaandega,» märgib Kaljuveer.

Olümpiamängude telepildi Lõuna-Koreast Eestisse toomine ei kuulu lihtsate ülekannete kilda, sest tehnilises mõttes keerukamaid projekte spordimaailmast naljalt ei leia. «Signaale on hästi palju, tehnoloogilisi vidinaid samuti. Näiteks erinevalt enamike spordialade tiitlivõistlustest, erandiks jalgpall, on kogu Maakri tänavale laekuv telepilt krüpteeritud. Aga tänu Toivo Taremaa, Aimar Prousi, Ago Lõbu ja Ingrid Toomise heale tööle oleme olümpiaks täielikult valmis,» sõnab Kaljuveer.

Ülekannete kommentaatorid on kõik kogemustega tegijad, kes on pikemat või lühemat aega enda vahendatavaid alasid erinevates Eesti telekanalites kommenteerinud. «Kõik reporterid kommenteerivad ülekandeid Tallinnast. Tänapäevaste tehnikalahenduste juures pole see mingi probleem. Hea reporter saab hakkama igal pool ja Pyeongchangi olümpiamänge vahendavad Eesti televaatajale eranditult head reporterid.»