Eesti kiiruisutamise taassünd ehk Antsoni jälgedes Adaverest olümpiale

«Praegu meil Eestis 400-meetrist ringi pole, tollal oli hulgem. Uisutamine oli sel ajal isegi populaarsem kui suusatamine. Ja nii palju kui ma mäletan, oli rada tol päeval rahvast täis,» meenutab Treiman Antsoni olümpiavõidu-päeva.

Kiiruisupisik puges tollal küll Treimani südamesse, ent ise hakkas ta tegelema hoopis kergejõustikuga ja jõudis takistusjooksus isegi Eesti meistrivõistluste medalini. Alles 1970ndatel aastatel Adaverre jõudnuna asus ta seal uisurada ehitama. Ehk «tingimusi looma», nagu Treiman ise ütleb.

«Oli aeg, kus seitse aastat järjest lund ei olnud, aga külma ikka oli. Hakkasin liuvälja valama,» meenutab Treiman, kes ei osanud toona unistadagi, et kunagi võiks keegi sellelt väikeselt uisuringilt laia maailma jõuda. Tänaseks on jõudnud kaks: Saskia Alusalu ja Marten Liiv.

«See on suur ime,» ei väsi Treiman kordamast. «Kunagi läksin Mart Siimanni juurde ja küsisin: kelle asi see on, et püsiks elus ala, kus meil on olümpiavõitja? Uisuliidu? EOK? Minu? Siimann küsis vastu: ütle, kas on võimalik, et meil pääseb mõni sportlane kiiruisutamises olümpiale? Vastasin, et praegustes tingimustes ei ole. Siimann seepeale: tead, mulle meeldib su ausus, aga ära sa sama asja jumala pärast kuskil rohkem välja ütle! Ja määras meile kaks EOK toetust, mida oleme tänaseni saanud,» kerib Treiman ajaratast tagasi.

Marten Liiv oli tollal kümne-, Saskia Alusalu 13-aastane. Tänaseks on mõlemad jõudnud välismaa akadeemiate kaudu oma ala tipu lähedale. Treiman peab Liivi suuremaks talendiks, Alusalu aga see-eest tohutuks töörügajaks. «Loomulikult ei ütle ma, et Saskia poleks ka andekas! Aga et päris tippu jõuda, peavad mõlemad pooled paigas olema. Marten sai alles 21 ja ta on juunioride seast väga valutult meesteklassi liikunud, ühtegi tagasilööki pole seni olnud. Näis, kuidas ta hakkama saab, kui esimene seesugune tuleb,» mõtiskleb Treiman.

Alusalu ja Liivi edu valem on kehakultuuriharidusega Treimani hinnangul lihtsam kui arvatakse. «Kõigepealt tuleb kõvasti trenni teha. Kui oled kõvasti teinud, alles siis on võimalus teha valesti või teha üle,» on ta veendunud. «Aga üks on selge: last ei saa üle treenida. Loomulik pidur tuleb peale: väsib ära, hakkab jonnima!»

Teistele on seda «saladust» vahel raske selgitada. «Välismaa-laagrid on meil sageli olnud Valgevenes. Neil on traditsioonid, on kiiruisuhall. Sageli on küsima tuldud: Väino, mis metoodikat sa kasutad, et Marten on jõudnud kaugemale kui meie poisid? Vastan: mitte mingit,» sõnab Treiman.

Saskia Alusalu. FOTO: Vladimir Pesnya/Sputnik