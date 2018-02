ROK jäi kõigutamatuks: CASis õigeks mõistetud venelased olümpiale ei pääse

«Ehkki olümpiakutseid jagav komitee võttis arvesse CASi 1. veebruari otsust, võttis see arvesse ka asjaolu, et antud otsuse langetamise täielikud põhjendused ei ole avalikud,» vahendab portaal Insidethegames.biz ROKi teadet. «Komitee rõhutab, et selle roll pole antidopingu reeglite rikkumise väljaselgitamine, vaid kinnitamine, et nimetatud sportlased on puhtad ja neile võib edastada kutse, mille alusel nad saavad Pyeongchangis osaleda neutraalsete sportlaste ehk OARi delegatsiooni koosseisus,» lisas ROK.

Seesugusest kantseliidist kubiseva teate põhipunkt oli järgmine: ROKi komisjon, mida juhib prantslanna Valérie Fourneyron, on leidnud nimetatud sportlaste kohta lisatõendeid. Oswaldi komisjonil, mis edastas CASile esialgse võistluskeelu-otsuse – sellesama, mille CAS tühistas ehk nullis venelastele määratud eluaegse olümpiakeelu ja taastas nende tulemused Sotši mängudel – puudus aga teave nimetatud lisatõendite kohta.

Nii peab ROK Venemaa sportlasi endiselt «kahtlasteks». Väidetavalt on Fourneyroni komisjoni valduses info, mis hõlmab andmeid dopingulaborite andmebaasist. Need «viitavad märkidele keelatud ainete tarvitamisest» ja «tõenditele steroidiprofiiliga manipuleerimisest» ning jõudsid komisjonini WADA kaudu, väidab ROK. Millega on täpsemalt tegemist, seda mõistagi avalikkusele ei öelda.

Kokkuvõttes jõudis ROK seega otsuseni, et öelgu CAS mida tahes: Venemaa sportlaste osas püsivad endiselt kahtlused. «Meil puudub piisav kindlus, mis lubaks pidada nimetatud 13 sportlast puhtaks ja võimaldaks anda neile olümpiakutse,» resümeeriti teadaandes.