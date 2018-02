«Kahjuks oli seda igati oodata. Aga nagu olen juba öelnud, on see alles sõja algus. Kasutame kõikvõimalikke vahendeid, et omade õigus jalule seada,» lausus Välbe portaalile R-Sport.

Sama kinnitas Venemaa kelgutamisliidu peatreener, seitsmetel mängudel osalenud ja kokku kolm hõbemedalit võitnud Albert Demtšenko, kes jäeti samuti mängudest eemale. Demtšenko sõnul sõidab ta igal juhul Lõuna-Koreasse ja jääb seal apellatsiooni vastust ootama. «Selline asjade käik oli etteaimatav. Meil on aga juba valmis dokumendid, mida kasutada kohtulahingus,» vahendab R-Sport Demtšenko sõnu.

«Tahtsime normaalsed olümpiamänge, aga ROK pani meid sellisesse olukorda, et peame kohtu kaudu õigust taga ajama. Mina ja Tatjana Ivanova läheme nüüd Lõuna-Koreasse, et aklimatiseeruda ja otsust oodata,» avaldas Demtšenko lootust, et tema hoolealune saab siiski veel Pyeongchangis võistelda.

Sotši mängudel koos Demtšenko, Aleksandr Denisevi ja Vladislav Antonoviga segateatevõistluses hõbemedali võitnud Antonova sai uudisest teada vahetult enne väljalendu. «Ema kirjutas, et mulle ei antud kutset. Ei teagi, mida sellest arvata või täpsemalt teha. Viimase kahe kuu jooksul on juhtunud liiga palju,» tõdes Ivanova portaalile RIA Novosti.