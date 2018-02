Elo-Mari Truupõllu olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Olümpiamängud on üheks suureks iidse antiikkultuuri edasikandjaks. See on oluline sündmus ka selle poolest, et liidab kõik maad ja rahvad kokku – ühtseks ja kaasaelavaks. Kuid kas olümpia leiab koha ka tulevases tehnoloogialembeses maailmas? Mul on tunne, et tulevikus osaleb olümpiamängudel aina vähem inimesi, juhul kui olümpianorme ei muudeta, sest tulevane maailma elanikkond jääb füüsiliselt aina nõrgemaks. Kuid kes teab, võib-olla tuuakse neid piire siiski madalamale, et motiveerida inimesi spordimaailmas redeleid vallutama.