Liigutav žest: USA suusataja täidab noorelt surnud venna olümpiaunistuse

Vanem vend Jon Lillis, kes pääses USA olümpiakoondisesse, viib Mikey siski Pyeongchangi olümpiamängudele. Kuna kolmas vend Chris on vigastatud, esindab ta Lilliste perekonda olümpial üksi. «Meie unistus oli kolmekesi koos olümpiale sõita. Kuna Mikey jäeti sellest võimalusest ilma, mõtlesin, et annan talle ainulaadse kogemuse,» sõnas Jon.

Nii sõidabki ta Pyeongchangi, kaelas kee, milles on pisut Mikey tuhka. 2017. aastal maailmameistriks tulnud Lillis tunnistab, et viimased kuud on olnud väga rasked ja seetõttu ei oota ta mängudelt midagi. «Olen püüdnud võistlemisele keskenduda, kuid... Ma ei tahtnud siiski kellelegi pettumust valmistada ja seetõttu osalen ikkagi olümpial. See on suur asi,» tõdes Lillis.