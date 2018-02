Kirsika Liiva olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Igaüks ihaldab näha enda kaelas medalit, kuid on see tegelikult nii tähtis? Kas olümpialt saadud kogemus ei ole hoopiski hinnalisem? Tihti on nii, et kui koduriigi sportlane medali võidab, siis paari päeva pärast möödub olümpiaelevus ning seda võitu ei mäleta enam keegi. Põhjuseks on see, et võitjatest ei räägita piisavalt palju. Pigem kajastatakse hoopis dopinguskandaale.

Taliolümpiamängude temaatikas võetakse luubi alla enim suusatajaid. Eesti kontekstis on esile kerkinud Andrus Veerpalu ning Kristina Šmigun-Vähi. Skandaalide ohvriteks langevad inimesed, kes on kõige rohkem pingutanud ning vaeva näinud ehk olümpiavõitjad. Samas, heites pilgu suveolümpiamängudel võitvatele mustanahalistele jooksjatele, ei teki kellelgi nende suhtes kahtlusi, et nad on teinud midagi keelatavat, sest ootused nende suhtes on samaväärselt kõrged. Kui aga orbiidile ilmub ootamatu uustulnuk, langeb kahtlus kohe temale, mis on ebaaus ning kohatu, sest innukalt treenides on kõigil võimalus olla edukas.

Olümpiamängud on oodatud sündmus. Valitud sportlastelt oodatakse seda, et nad võidu koju tooks. See on suurepärane koht, kus end arendada, silma paista ja avada uusi uksi. Iga kogemus on edasises karjääris ülimalt oluline ning võib saada määravaks edasiste valikute tegemisel.

Taliolümpiamängud on juba küllaltki vana traditsioon ning see vajaks täiendust uute spordialade näol. Inimesed on tüdinud nägemast üha uuesti ja uuesti neidsamu uisutajaid ja suusatajaid. Teised alad on nende varju jäänud ning vajaksid veidi rohkem populariseerimist. Olümpiamaastik vajab uusi tulijaid, kes suudaksid purustada rekordeid ning vanu olijaid rajal seljatada.

Eestis on suhteliselt vähe tõsiseid tegijaid, keda saaks südamerahuga võistlema saata. Selleks, et me võistlustel ei põruks, peaks riik rohkem sporti panustama, sest sport ning suurepärane tervis on meie tulevik. Olümpiamängud inspireerivad noori pingutama, treenima ning unistama suurelt. Kõik olümpiavõitjad olid kord algajad, kuid kõrge motivatsioonitasemega on kõigil võimalus tippu pürgida. Samuti teeb sport lisaks kehale ka hingele pai.

Eestist tuleks otsida ja kokku koguda kõik potentsiaalsed tulevikulootused ja neid professionaalselt treenida, sest ainult nii on meil võimalus oma andekale väikeriigile tähelepanu tõmmata ning kogu maailmas auhindu võita.

Tuleb loota, et tulevikus on suve- ja taliolümpiamängudel näha rohkem eestlasi, kellele kaasa elada.