Milliseid tulemusi oodata Eesti olümpiakoondiselt Pyeongchangis?

Ilmselt ei osanud Eesti spordisõbrad ka kõige võikamates unenägudes arvata, et Eesti sportlaste parimaks individuaalseks tulemuseks 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel jääb iluuisutaja Viktor Romanenkovi 24. koht. Ja tõik, et Eesti suusatajate parima tulemuse eest hoolitses slaalomis 26. koha saanud Warren Cummings-Smith – mäesuusataja!? –, tekitas kapitaalse lühise, sest, noh… nii need asjad ju Maarjamaal ei käi!