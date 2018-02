Kired lõõmavad: ROKi koosolekul läks venelaste tõttu tuliseks sõnasõjaks

Tüli sai alguse sellest, et ROKi liikmed tunnustasid organisatsiooni täitevkomiteed otsuse eest, millega lubatakse 168 Venemaa sportlast reedel algavale Pyeongchangi olümpiale «Venemaa olümpiasportlaste» (OAR) delegatsioonina. Pound ja britt Adam Pengilly ei soostunud aga kiidusõnadega esinema – selle asemel luges Pound hoopis ette kirja, milles väitis, et «suur osa maailmast on seisukohal, et ROK on puhtaid sportlasi alt vedanud.»

Kanadalane lisas: «Vilepuhujad on jäetud olümpialiikumise poolse kaitseta ja samas on tehtud kõik, et OARi delegatsioonil oleks selge Venemaad iseloomustav nägu. Olen nõus, et Venemaa peab tagasi olümpiaperre pääsema, aga meie, mitte nende tingimustel. Praegu nad vaid eitavad ja ründavad. Me teeme praegu suuga suure linna. Ja kogu lugupidamise juures on mul tunne, et sellest olukorrast me ainult sõnade abil ei pääse. Meie tulevik sõltub meie tegudest, mitte sõnadest. Ma ei räägi kui vaenlane, vaid kui inimene, kes soovib dopinguvastases võitluses abiks olla,» teatas Pound.

Sellegipoolest ründas teda kohe ROKi presidendi Thomas Bachi üks lähemaid liitlasi Werthein. Insidethegamesi väitel jäi paljudele kohalviibinutele mulje, et tegu oli ettevalmistatud rünnakustrateegiaga.

«See mees siin arvab, et tõde võrdub tema arvamusega,» kuulutas argentiinlane esmalt. «Siis aga teeb ta ajakirjanduses avaldusi, mis tekitavad segadust ja diskrediteerivad seni tehtud tööd.»

Pound vastas sama teravalt: «Asjaolu, et mul on kõikvõimsast täitevkomiteest erinev arvamus, ei tähenda veel, et oleksin lugupidamatu. Mina ei otsi ajakirjanikega kontakti, nemad tulevad minu jutule. Meil pole 20 kuud olnud võimalust sel teemal rääkida ja ma olen sel teemal korduvalt teie poole pöördunud,» lausus Pound president Bachile.

Bach vastas, et kui ta kanadalasega olümpiakülas päev varem kohtus, olla too ROKi reaktsiooni kiitnud ja teda puhaste sportlaste kaitsmise eest tänanud. Lisaks püüdis juhtkond koosviibimisel ümber lükata vandenõuteooriat, nagu oleks ROK teadlikult lasknud CASil eelmisel nädalal 39 karistatud venelasest 28 õigeks mõista.

«On räägitud, nagu oleks ROK esitanud juhtumid CASile meelega sellisel kujul, et järgneks õigeksmõistmine,» viitas distsiplinaarkomisjoni juht Denis Oswald väidetele, et nimetatud venelased CASi otsusest hoolimata olümpialt eemale jätnud ROKil on nende vastu uusi tõendeid, mis kavatsetakse alles nüüd välja käia. «Võtan seda kui solvangut ROKi, minu komisjoni ja minu enda vastu,» teatas Oswald. «Olen aastaid tegutsenud lugupeetud advokaadina ja minu auväärsust ei ole keegi kunagi kahtluse alla seadnud. Selliste süüdistuste pildumine on täiesti vastuvõetamatu!»