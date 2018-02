Galerii ja video: poolalasti aktivist korraldas olümpiamängude alustuseks protesti

Neiu kandis silti «Tõelised meistrid ei kanna karusnahka», kutsudes üles karusnaha kandmist ja sellega kauplemist lõpetama. Fruno meelekindlust tuleb tunnustada, et külma on Pyeongchangis praegu isegi päikeselisel ajal kümmekond kraadi. «Kahjuks armastavad paljud korealased endiselt karusnahka kanda,» sõnas Fruno, lisades, et 2022. aasta talimängude korraldaja Hiina on maailma üks suuremaid karusnaha eksportijaid.

«Tahame kõigile selgitada, et see on vale. 2018. aastal on tegu loomade vastase julmusega, meil pole seda vaja,» selgitas Fruno. Ühtlasi mainis ta lõunakorealaste vastuolulist kommet süüa koeraliha, lisades, et PETA on vastu igasugusele loomade vastu üles näidatavale vägivallale. «Pole vahet, kas tegu on koerte, jäneste, naaritsate või pesukarudega,» ütles Fruno.